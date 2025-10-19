Basket in Serie A vincono Trento Reggio Emilia e Trapani

Nel pomeriggio si sono disputati tre match della terza giornata della Serie a di basket. Un pomeriggio che non ha dato scosse clamorose alla classifica, con le vittorie di Trento, Reggio Emilia e Trapani, che hanno così rispettato i pronostici della vigilia. DOLOMITI ENERGIA TRENTO – BERTRAM DERTHONA TORTONA 89-75. Buona vittoria della Dolomiti Energia Trento che supera la Bertram Detthona Tortona al termine di una partita sempre guidata dai padroni di casa. Serve un terzo quarto chiuso con un parziale di 25-17 a mettere la parola fine, ma fin dal primo parziale i trentini hanno imposto un ritmo cui Tortona ha faticato a rispondere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, in Serie A vincono Trento, Reggio Emilia e Trapani

