Basket femminile vincono le favorite in Serie A1

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA – ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI 65-71. Basta un tempo a San Martino di Lupari per chiudere il discorso contro Battipaglia e a poco è servita la rimonta nella ripresa delle padrone di casa. A pesare sono stati i due parziali del primo tempo, con il 17-26 e il 12-22 che ha mandato le due squadre al riposo sul 29-48, con le ospiti guidate da una ispirata D'Alie.

