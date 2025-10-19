Basket DR1 Simus Monteroni ancora sugli scudi Montemurlo cede

Nell'anticipo della terza giornata del girone B di Divisione Regionale 1 la Simus Monteroni mantiene imbattibilità e vetta della classifica. La compagine di coach Rossi batte i Lions Montemurlo 87-71 dopo un match un po' a strappi. All'inizio i padroni di casa partono fortissimi spinti dai canestri di un ottimo Cerpi, mvp della gara, che all'intervallo trascina la formazione della Valdarbia sul 43-24. La partita sembra nettamente indirizzata ma gli ospiti non mollano e nel corso del terzo periodo riescono a ridurre lo scarto. Il parziale di 15-25 del terzo periodo di gioco permette a Montemurlo di portarsi al terzo intervallo sul 58-49.

