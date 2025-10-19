Basket buono l’esordio in casa del giovane DREAM Pisa che supera Argentario in DR2

Pisa, 19 ottobre 2025 – Buono l'esordio tra le mura amiche per il giovane DREAM Basket Pisa, che ha travolto il Basket Argentario, mantenendosi imbattuto dopo la seconda giornata del campionato di Divisione Regionale 2. I ragazzi di Marco Paganucci e Matteo De Luca, scesi in campo con un quintetto giovanissimo, hanno condotto in testa fin dal primo minuto, chiudendo di fatto il match al riposo.. LA CRONACA – In una una buona cornice di pubblico, alla presenza di molti ragazzi delle giovanili, il DREAM, sceso in campo con Cosci, Redini, Bizzarri, Argamante e Baldaccini, gli ultimi tre classe 2006 del vivaio, comincia un po’ contratto, non riuscendo a mettersi bene in ritmo, ma nel secondo quarto riesce a salire di intensità, scavando un solco importante all’intervallo, terminato sul 34-16. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

