Bartolo Longo proclamato Santo | tantissimi i fedeli dalla Campania in Vaticano

In una piazza San Pietro gremita di gente, Bartolo Longo, fondatore del santuario del Rosario di Pompei, è stato proclamato Santo da Papa Leone XIV. Ad assistere alla celebrazione in Vaticano anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Insieme a Bartolo Longo sono stati proclamati. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

