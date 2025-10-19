Bartolo Longo proclamato santo | stamattina in piazza San Pietro la canonizzazione dell' avvocato di Latiano
Il meteo dice che stamattina ci sarà un limpido sole in piazza San Pietro a Roma, quando alle 10,30, presieduta da papa Leone XIV, avrà inizio la Celebrazione eucaristica e il Rito. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Papa #LeoneXIV, Messa e canonizzazione di Bartolo Longo e di altri sei beati Domenica #19ottobre ore 10.30 in diretta su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 #PapaLeoneXIV #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV - X Vai su X
Bartolo Longo diventa Santo, messa e festa in Santuario: «Mille fedeli in Vaticano» - La canonizzazione rappresenta il culmine di un lungo cammino di attesa per i devoti. Segnala ilmattino.it
Bartolo Longo proclamato Santo, dove seguire la storica canonizzazione - Pompei e l’intera Campania si preparano a vivere un momento storico: domenica 19 ottobre 2025, alle ore 10. Lo riporta magazinepragma.com
Bartolo Longo santo, domenica anche in diretta tv - Canale 21 dedica una lunga diretta televisiva all’attesa canonizzazione del Beato Bartolo Longo, fondatore del Santuario della Beata Vergine del Rosario di Po ... Si legge su ilfattovesuviano.it