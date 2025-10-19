Bartolo Longo proclamato santo | stamattina in piazza San Pietro la canonizzazione dell' avvocato di Latiano

Il meteo dice che stamattina ci sarà un limpido sole in piazza San Pietro a Roma, quando alle 10,30, presieduta da papa Leone XIV, avrà inizio la Celebrazione eucaristica e il Rito. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

