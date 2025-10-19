Bartolo Longo proclamato santo dove seguire la cerimonia in diretta | orari e canale

Il 19 ottobre Bartolo Longo sarà proclamato santo: sarà possibile seguire la cerimonia, celebrata alle ore 10 da Papa Leone XIV in piazza San Pietro, su Canale 21, sia in tv che in streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Papa #LeoneXIV, Messa e canonizzazione di Bartolo Longo e di altri sei beati Domenica #19ottobre ore 10.30 in diretta su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 #PapaLeoneXIV #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV - X Vai su X

#PrimaTV | “Nelle tue mani" #documentario su #BartoloLongo in occasione della canonizzazione Stasera #18ottobre ore 21.10 e domani #19ottobre ore 12.50 su #TV2000 Canale 28 157 Sky Dalle ombre oscure dei vicoli napoletani, dove lo spiriti - facebook.com Vai su Facebook

Bartolo Longo proclamato santo, dove seguire la cerimonia in diretta: orari e canale - Il 19 ottobre Bartolo Longo sarà proclamato santo: sarà possibile seguire la cerimonia, celebrata alle ore 10 da Papa Leone XIV in piazza San Pietro ... Da fanpage.it

Bartolo Longo proclamato santo: stamattina in piazza San Pietro la canonizzazione dell'avvocato di Latiano - Il meteo dice che stamattina ci sarà un limpido sole in piazza San Pietro a Roma, quando alle 10,30, presieduta da papa Leone XIV, avrà inizio la Celebrazione eucaristica e il ... Secondo quotidianodipuglia.it

Bartolo Longo diventa Santo, messa e festa in Santuario: «Mille fedeli in Vaticano» - La canonizzazione rappresenta il culmine di un lungo cammino di attesa per i devoti. ilmattino.it scrive