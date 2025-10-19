Bartolo Longo proclamato santo dove seguire la cerimonia in diretta | orari e canale

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 ottobre Bartolo Longo sarà proclamato santo: sarà possibile seguire la cerimonia, celebrata alle ore 10 da Papa Leone XIV in piazza San Pietro, su Canale 21, sia in tv che in streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it

