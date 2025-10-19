Bartolo Longo l’avvocato di Pompei che fondò il Santuario tra i tra i 7 nuovi santi proclamati dal Papa
“Li iscriviamo nell’albo dei santi, stabilendo che in tutta la Chiesa essi siano devotamente onorati”. Così Papa Leone XIV, presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha proclamato sette nuovi santi, espressione della Chiesa universale. Sono Bartolo Longo, José Gregorio Hernández Cisneros, Ignazio Maloyan, Peter To Rot, Vincenza Maria Poloni; María Carmen Rendiles Martínez; Maria Troncatti. Il prefetto del Dicastero per le cause dei Santi, cardinale Marcello Semeraro, ha ricordato le vite dei sette beati. In piazza San Pietro sono tantissimi i fedeli presenti e molto l’entusiasmo nel partecipare all’evento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
News recenti che potrebbero piacerti
Leone XIV proclama 7 nuovi santi, tra loro “il medico dei poveri” venezuelano e san Bartolo Longo Vai su Facebook
Papa #LeoneXIV, Messa e canonizzazione di Bartolo Longo e di altri sei beati Oggi #19ottobre ore 10.30 in diretta su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 #PapaLeoneXIV #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV - X Vai su X
Bartolo Longo proclamato santo: Pompei in festa per un giorno storico - Migliaia di fedeli riuniti in preghiera per celebrare la santità di un laico che ha trasformato la sua conversi ... Riporta agro24.it
Sette nuovi santi per la Chiesa: tra loro Bartolo Longo, apostolo del Rosario di Pompei - Città del Vaticano, 19 Ottobre – La Chiesa cattolica accoglie sette nuovi santi. Come scrive sciscianonotizie.it
Pompei, festa per la canonizzazione di Bartolo Longo: la città mariana si prepara a vivere un giorno di grazia - Più di mille pellegrini partiranno dalla città mariana con treni speciali organizzati dal Santuario per assistere alla cerimonia in Piazza San Pietro ... Segnala ilgazzettinovesuviano.com