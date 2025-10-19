Bartolo Longo l’avvocato di Pompei che fondò il Santuario tra i tra i 7 nuovi santi proclamati dal Papa

“Li iscriviamo nell’albo dei santi, stabilendo che in tutta la Chiesa essi siano devotamente onorati”. Così Papa Leone XIV, presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella,  ha proclamato sette nuovi santi, espressione della Chiesa universale. Sono Bartolo Longo, José Gregorio Hernández Cisneros, Ignazio Maloyan, Peter To Rot, Vincenza Maria Poloni; María Carmen Rendiles Martínez; Maria Troncatti. Il prefetto del Dicastero per le cause dei Santi, cardinale Marcello Semeraro, ha ricordato le vite dei sette beati. In piazza San Pietro sono tantissimi i fedeli presenti e molto l’entusiasmo nel partecipare all’evento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

