Bartolo Longo è Santo | le celebrazioni in Piazza San Pietro|

Bartolo Longo sarà proclamato santo da Papa Leone XIV. La canonizzazione è iniziate alle ore 10.30 mentre, stasera, a Pompei si terrà una grande festa per omaggiare il. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Bartolo Longo è Santo: le celebrazioni in Piazza San Pietro|

Approfondisci con queste news

Bartolo Longo diventa Santo: al via dalle 10 la beatificazione in Vaticano Vai su Facebook

Papa #LeoneXIV, Messa e canonizzazione di Bartolo Longo e di altri sei beati Domenica #19ottobre ore 10.30 in diretta su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 #PapaLeoneXIV #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV - X Vai su X

Bartolo Longo proclamato santo, dove seguire la cerimonia in diretta: orari e canale - Il 19 ottobre Bartolo Longo sarà proclamato santo: sarà possibile seguire la cerimonia, celebrata alle ore 10 da Papa Leone XIV in piazza San Pietro ... fanpage.it scrive

Bartolo Longo proclamato santo: stamattina in piazza San Pietro la canonizzazione dell'avvocato di Latiano - Il meteo dice che stamattina ci sarà un limpido sole in piazza San Pietro a Roma, quando alle 10,30, presieduta da papa Leone XIV, avrà inizio la Celebrazione eucaristica e il ... Secondo quotidianodipuglia.it

Bartolo Longo diventa Santo: al via dalle 10 la beatificazione in Vaticano - 30 mentre, stasera, a Pompei si terrà una grande festa ... Da msn.com