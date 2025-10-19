Bartolo Longo diventa Santo | le celebrazioni in Piazza San Pietro

Ilmattino.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bartolo Longo sarà proclamato santo da Papa Leone XIV. La canonizzazione è iniziate alle ore 10.30 mentre, stasera, a Pompei si terrà una grande festa per omaggiare il. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

bartolo longo diventa santo le celebrazioni in piazza san pietro

© Ilmattino.it - Bartolo Longo diventa Santo: le celebrazioni in Piazza San Pietro

Approfondisci con queste news

bartolo longo diventa santoBartolo Longo diventa Santo: al via dalle 10 la beatificazione in Vaticano - Bartolo Longo sarà proclamato santo da Papa Leone XIV. Si legge su msn.com

bartolo longo diventa santoBartolo Longo diventa Santo, messa e festa in Santuario: «Mille fedeli in Vaticano» - La canonizzazione rappresenta il culmine di un lungo cammino di attesa per i devoti. Secondo ilmattino.it

bartolo longo diventa santoBartolo Longo proclamato santo, dove seguire la cerimonia in diretta: orari e canale - Il 19 ottobre Bartolo Longo sarà proclamato santo: sarà possibile seguire la cerimonia, celebrata alle ore 10 da Papa Leone XIV in piazza San Pietro ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Bartolo Longo Diventa Santo