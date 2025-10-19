Bartolo Longo diventa Santo | al via celebrazione in Vaticano

19 ott 2025

Bartolo Longo sarà proclamato santo da Papa Leone XIV. L'inizio della canonizzazione è atteso dalle ore 10.30 mentre, stasera, a Pompei si terrà una grande festa per. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

