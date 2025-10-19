Bartolo Longo adesso è santo | la canonizzazione in piazza San Pietro

ROMA - In una piazza San Pietro gremita di gente, Bartolo Longo, fondatore del santuario del Rosario di Pompei e nativo di Latiano, è stato proclamato Santo da Papa Leone XIV. A dare il via alla canonizzazione ci pensò Papa Francesco nel febbraio scorso, mentre era ricoverato al “Gemelli” di Roma. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

News recenti che potrebbero piacerti

Il Papa ha proclamato sette nuovi santi, espressione della Chiesa universale. Sono Bartolo Longo, José Gregorio Hernández Cisneros, Ignazio Maloyan, Peter To Rot, Vincenza Maria Poloni, María Carmen Rendiles Martínez e Maria Troncatti. Il prefetto del - facebook.com Vai su Facebook

Papa #LeoneXIV, Messa e canonizzazione di Bartolo Longo e di altri sei beati Oggi #19ottobre ore 10.30 in diretta su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 #PapaLeoneXIV #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV - X Vai su X

Bartolo Longo: mons. Caputo (Pompei), “sarà canonizzato nel mese del Rosario, preghiera senza la quale il santuario non sarebbe stato costruito né le opere di carità ... - Leone XIV ha decretato, nel Concistorio di oggi, che il beato Bartolo Longo sarà proclamato santo il 19 ottobre, nel mese tradizionalmente dedicato al Santo Rosario. Riporta agensir.it

Bartolo Longo. Mons. Caputo: “Sarà santo per la sua modernità. Fu anticipatore della ‘Chiesa in uscita’” - Tommaso Caputo, si è subito recato in basilica per pregare dinanzi alla venerata immagine della Madonna del ... Secondo agensir.it

Per Bartolo Longo santo un treno speciale verso Roma - Saranno migliaia i fedeli di Pompei presenti in piazza San Pietro per salutare il santo fondatore della loro città. Si legge su ilmattino.it