Bartolo Longo adesso è santo | la canonizzazione in piazza San Pietro

Brindisireport.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA - In una piazza San Pietro gremita di gente, Bartolo Longo, fondatore del santuario del Rosario di Pompei e nativo di Latiano, è stato proclamato Santo da Papa Leone XIV. A dare il via alla canonizzazione ci pensò Papa Francesco nel febbraio scorso, mentre era ricoverato al “Gemelli” di Roma. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

