Inter News 24 Il centrocampista dell’Inter, Nicolò Barella, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo ottenuto contro la Roma in campionato. Al termine della fondamentale vittoria per 1-0 contro la Roma, il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni di DAZN. Il motorino della mediana nerazzurra ha sottolineato l’estrema difficoltà di espugnare un campo come l’Olimpico, affermando che sarà un ostacolo duro per chiunque in questa stagione. Per questo, ha invitato a prendersi non solo i tre punti, ma anche la capacità di soffrire dimostrata dalla squadra, una qualità che a volte era mancata in passato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Barella a Dazn: «Venire a vincere qui a Roma sarà difficile per tutti, ho grandissima fiducia per una ragione»

