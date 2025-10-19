Barbara D'Urso ha capito tutto | il vero coraggio è dire no alla caciara

Barbara D'Urso a Ballando con le stelle sta facendo esattamente quello che dovrebbe fare un concorrente: impara i passi, suda, si mette in gioco a 68 anni, non cerca la rissa. E se questo non basta, il problema non è suo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

"Mi hanno dato dell’ubriaca e della smutandata, anche a Barbara (D'Urso ndr) si sono viste le mutande ma non le hanno detto niente" - facebook.com Vai su Facebook

Barbara D’Urso ha capito tutto: il vero coraggio è dire no alla caciara - Barbara D'Urso a Ballando con le stelle sta facendo esattamente quello che dovrebbe fare un concorrente: impara i passi, suda, si mette in gioco a 68 anni ... Lo riporta fanpage.it

Marcella Bella: “A Ballando sono l’unica che ha un temperamento. Scontri con d’Urso? Chiedete a lei” - Nella puntata di Ballando con le stelle del 18 ottobre, Marcella Bella replica ai giudizi, a tratti severi, ricevuti dalla giuria del programma ... Segnala fanpage.it

Ballando con le Stelle, frecciatina di Marcella Bella a Barbara D'Urso dietro le quinte: ecco cosa è successo - Marcella Bella, nel dietro le quindi di "Ballando con le Stelle", ha lanciato una frecciatina nei confronti di Barbara D'Urso ... Scrive notizie.it