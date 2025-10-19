Barbara D'Urso esplode a Ballando con Selvaggia | Due anni ferma ingiustamente tu non puoi sapere cosa ho passato

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli si scontrano a Ballando con le stelle. La conduttrice: "Ero ferma ingiustamente". Lucarelli: "Sei qui per fare show". Milly Carlucci interrompe la contesa per uno spazio pubblicitario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

