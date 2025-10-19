Giunti al termine della quarta puntata, la ventesima edizione di Ballando con le Stelle non ha ancora conosciuto alcuna eliminazione e questa non avverrà neanche all’inizio della prossima puntata. Ancora una volta, anche ieri sera, si è deciso di assegnare solamente un bonus – in questo caso di 10 punti – alla coppia vincitrice di puntata, ovvero Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca. Questo non esime però tutte le coppie dai nostri giudizi e dalle nostre pagelle su quanto visto nelle varie esibizioni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Barbara D’Urso come attrice non funziona (8), Magnini troppo convinto (5), Coriandoli ballerina discutibile (4): le pagelle di Ballando con le Stelle