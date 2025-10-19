Barbablù festeggia con laboratori e mostre

Sabato prossimo l’ Associazione Culturale Barbablù festeggia 20 anni di attività con una festa alla Biblioteca Malatestiana. Fondata nel 2005 da Elisa Rocchi, questa realtà cittadina è cresciuta nel tempo, grazie alla capacità di fare rete e attivare collaborazioni, trasformandosi in un grande incubatore di energia creativa: da piccoli laboratori a progetti strutturati, passando per eventi che uniscono cultura e sociale. "L’associazione Barbablù – commenta l’assessore alla cultura Camillo Acerbi – da due decenni rappresenta per Cesena una ricca fucina di idee e di attività, ed è per il Comune una preziosa alleata nella nostra missione di avviamento e promozione della lettura, con particolare riferimento a bambini e ragazzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Barbablù festeggia con laboratori e mostre

News recenti che potrebbero piacerti

Concerti, mostre, laboratori: quattro stagioni a Villa Erba - CERNOBBIO (Como) Un anno di eventi, legati dal programma ricchissimo con spettacoli musicali, concerti, laboratori e attività dedicate ai più... Da ilgiorno.it

Mostre, documentari, laboratori e dj set: a Como torna il FuoriFEST. E si parla di “abitare” - È il festival ideato dal collettivo giornalistico under35 FuoriFuoco dedicato al giornalismo nelle sue nuove forme e trasformazioni, realizzato con il contributo di Fondazione ... Secondo ilgiorno.it

Fine settimana a Casa Jannacci tra laboratori, mostre e concerti - Un week end alla Casa dell’accoglienza Enzo Jannacci con ospiti d’eccezione e attività dedicate ad adulti e bambini: dai laboratori di cucina, falegnameria, danza thai e cucito all’inaugurazione ... Si legge su ilgiornale.it