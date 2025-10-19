Barba Avs-Radici in Comune | Rischio idrologico ignorato nel bando per il terminal bus interrato dell' area di risulta
Un bando che non tiene conto delle nuove prescrizioni dell’Autorità di bacino per le alluvioni e cioè quell’aggiornamento al Psda (Piano stralcio alluvioni) contro cui il Comune ha deciso di ricorrere al Tar (Tribunale amministrativo regionale) ritenendolo un documento tutto nuovo che metterebbe. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
News recenti che potrebbero piacerti
LA DENUNCIA Barba (Avs-Radici in Comune) sul nuovo conservatorio: "Nessun progetto esecutivo a 5 anni dal finanziamento" Leggi qui: https://cityne.ws/ZsHuj - facebook.com Vai su Facebook
Barba (Avs-Radici in Comune): "La riserva dannunziana sarà ampliata di 2mila metri quadrati non di 20mila" - Fa i conti la consigliera comunale d'opposizione dopo che l'amministrazione è tornata a parlare del progetto di ampliamento della pineta: nel conteggio "creativo", denuncia, manca tutto quello che la ... Riporta ilpescara.it
L'assessore Orta sul taglio degli alberi: "Dalla consigliera Barba dichiarazioni false e fuorvianti, nessuna superficialità" - Nessuna delega a Pescara Multiservice, ma approfondimenti fatti su ogni albero con le indagini affidate a professionisti del settore, afferma rispondendo alle polemiche: "100 e non 140 gli alberi abba ... Come scrive ilpescara.it
'Radici in Comune' sul maltempo, Pescara più fragile che mai - Ormai sappiamo che l'eccezionalità sarà la nuova normalità, e le parole che prima per noi non significavano molto, cominciano a ... Segnala ansa.it