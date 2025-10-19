Bar chiuso per una settimana Spaccio | ‘daspo urbano’ a un cliente
Prosegue l’impegno della polizia di Forlì nel contrasto allo spaccio di stupefacenti, che venerdì mattina ha portato all’emissione di un ‘ daspo urbano ’ e di una sospensione della licenza dell’esercizio per un bar situato nella prima periferia della città. Il ’daspo’ nasce per motivi di ordine pubblico come divieto di frequentare impianti sportivi; quando è ’urbano’ si applica a luoghi pubblici della città. Il sospetto era scattato già a fine primavera, quando gli investigatori della Squadra Mobile, notando un uomo uscire ed entrare ripetutamente dal locale, lo avevano sorpreso a spacciare droga al suo interno in due circostanze diverse, in una delle quali gli avevano trovato addosso ben 16 involucri di cocaina, suddivisi in dosi e pronti al consumo, oltre a una somma di contanti, probabilmente risultato dell’attività di spaccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
