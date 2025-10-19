Banditi armati seguono gioielliere che rincasa per rapinarlo

Napolitoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo hanno seguito fino da quando ha chiuso la saracinesca della gioielleria per impossessarsi del borsello in cui aveva messo l'incasso della giornata e le chiavi del negozio. Sono, quindi, entrati in azione mentre il gioielliere era impegnato ad aprire il portone di casa. Alla reazione del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

