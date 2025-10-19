Banditi armati seguono gioielliere che rincasa per rapinarlo
Lo hanno seguito fino da quando ha chiuso la saracinesca della gioielleria per impossessarsi del borsello in cui aveva messo l'incasso della giornata e le chiavi del negozio. Sono, quindi, entrati in azione mentre il gioielliere era impegnato ad aprire il portone di casa. Alla reazione del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
