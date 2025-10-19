Bande terrorismo Aldo Moro Il falsario racconto di una vita incredibile nella Roma degli anni Settanta

È una figura di innegabile fascino quella di Antonio Chichiarelli, il criminale italiano su cui è basato “Il falsario” di Stefano Lodovichi. Fosse solo per la quantità di vicende di cui si è fatto crocevia nel corso della sua breve vita – fu ammazzato appena trentaseienne. Visse nel periodo della. 🔗 Leggi su Today.it

