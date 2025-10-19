Bambini in carcere due casi in una settimana a Pontedecimo | Uno strazio

Genovatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bambini in carcere, secondo caso in meno di una settimana a Pontedecimo e il sindacato Uilpa Polizia Penitenziaria racconta attraverso il segretario Fabio Pagani: “È uno strazio. Ieri è arrivata da Ventimiglia una donna italiana di 32 anni che deve scontare una pena di due per rapina in concorso. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

bambini carcere due casiBambina di 18 mesi in carcere con la madre per 3 giorni: “Vanno trovate da subito alternative alla detenzione” - Per 3 giorni, una bambina di 18 mesi è stata ospitata nel carcere femminile di Genova Pontedecimo insieme alla madre, posta in custodia cautelare ... Si legge su fanpage.it

bambini carcere due casiCi sono due bimbi di pochi mesi in cella a Bollate con le loro madri. Perché? - Sacerdote (Bambini SenzaSbarre): un trauma che segna per lungo tempo ... Riporta msn.com

bambini carcere due casiGaranti dei detenuti, stop ai bambini nelle carceri liguri - "Stop alla presenza di bambini nelle carceri liguri": è l'appello dei garanti dei detenuti di Genova e della Liguria, Marco Cafiero e Doriano Saracino, che intervengono sul c ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Bambini Carcere Due Casi