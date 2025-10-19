Bambini in carcere due casi in una settimana a Pontedecimo | Uno strazio

Bambini in carcere, secondo caso in meno di una settimana a Pontedecimo e il sindacato Uilpa Polizia Penitenziaria racconta attraverso il segretario Fabio Pagani: “È uno strazio. Ieri è arrivata da Ventimiglia una donna italiana di 32 anni che deve scontare una pena di due per rapina in concorso. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

