Ballando con le Stelle meriterebbe un approfondito studio essendo l’unico programma di successo, tra ascolti, social e i fondamentali introiti pubblicitari, che si tenta di delegittimare. Un tentativo plateale, senza nascondersi, di voler convincere che lo show di Milly Carlucci non funziona, non piace, eppure i dati ci dicono che la verità è un’altra. Ballando piace e molto. Da quando due settimane fa questo piccolo blog di appassionati e non di giornalisti ha fatto un post per sottolineare l’evento del “blocco d’Urso” sopra Canale 5 è successo di tutto. Le curve le hanno tutti come tutti sanno benissimo gli orari di esibizione della d’Urso, la concorrente più monitorata in assoluto per ovvi motivi. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BALLANDO CON LE STELLE: UN SUCCESSO DI CUI È VIETATO PARLARE MA IO ME NE FREGO