BALLANDO CON LE STELLE | UN SUCCESSO DI CUI È VIETATO PARLARE MA IO ME NE FREGO
Ballando con le Stelle meriterebbe un approfondito studio essendo l’unico programma di successo, tra ascolti, social e i fondamentali introiti pubblicitari, che si tenta di delegittimare. Un tentativo plateale, senza nascondersi, di voler convincere che lo show di Milly Carlucci non funziona, non piace, eppure i dati ci dicono che la verità è un’altra. Ballando piace e molto. Da quando due settimane fa questo piccolo blog di appassionati e non di giornalisti ha fatto un post per sottolineare l’evento del “blocco d’Urso” sopra Canale 5 è successo di tutto. Le curve le hanno tutti come tutti sanno benissimo gli orari di esibizione della d’Urso, la concorrente più monitorata in assoluto per ovvi motivi. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Altri contenuti sullo stesso argomento
"Un applauso per Simone Di Pasquale, pochi giorni fa ha perso la mamma" A "Ballando con le stelle" Milly Carlucci ringrazia il ballerino per la sua enorme professionalità, nonostante il durissimo momento che sta attraversando. Vai su Facebook
#Quote #Scommesse #Scommesseonline Scommesse Ballando con le Stelle 2025: Francesca Fialdini ribalta la pista e sorpassa Barbara D’Urso nella gara per la finalissima, il pronostico degli esperti Sisal http://dlvr.it/TNkSTw - X Vai su X
Ballando con le Stelle, pagelle quarta puntata: la discussione D'Urso-Lucarelli e i piedi di Rosa Chemical - Un mese di Ballando con le Stelle e nel programma di Milly Carlucci non si è ancora vista un'eliminazione. Riporta movieplayer.it
Barbara D'Urso su Mediaset: «Io ferma ingiustamente, nessuno sa». Cosa è successo? La lite con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle - Discussione molto accesa tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso durante la quarta puntata di Ballando con le stelle, su Rai 1. Da msn.com
Ballando con le Stelle, top & flop della quarta puntata: Renato Zero, Chiquito, Magnini - La quarta puntata della ventesima stagione di Ballando con le Stelle si è conclusa. Da ilmessaggero.it