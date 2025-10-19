Ballando con le Stelle | Rosa Chemical svela il patto segreto sui piedi Lucarelli tira in ballo Balivo

Il feticismo in prima serata su Rai 1 con Rosa Chemical. Imprevedibile, irriverente e spontaneo. Rosa Chemical lascia il segno anche Ballando con le stelle. Il cantante, noto per i suoi eccessi e per aver fatto scalpore già a Sanremo 2023, ha stupito di nuovo il pubblico televisivo portando in prima serata – sì, su Rai1 – un tema che nessuno si sarebbe aspettato: il feticismo per i piedi femminili. La scena si è consumata poco dopo la mezzanotte, quando l’artista ha ammesso senza filtri nella clip di presentazione la sua particolare adorazione per le estremità del gentil sesso. “Amo i piedi delle donne. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Ballando con le Stelle: Rosa Chemical svela il patto segreto sui piedi, Lucarelli tira in ballo Balivo

