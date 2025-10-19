Ballando con le stelle quarta puntata | gli scontri tra Lucarelli e d’Urso sono iniziati

Ildifforme.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una puntata frizzantina la quarta di Ballando con le stelle dove c'è stato uno scontro tra Selvaggia Lucarelli e Barbara d'Urso. Ad avere la meglio è stata la conduttrice che ha ricordato che "è stata ingiustamente tolta dalla sua rete e dai suoi programmi" due anni fa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

