Ballando con le Stelle pagelle quarta puntata | la discussione D' Urso-Lucarelli e i piedi di Rosa Chemical

Un mese di Ballando con le Stelle e nel programma di Milly Carlucci non si è ancora vista un'eliminazione. Con l'exploit di Filippo Magnini, Andrea Delogu che insidia Francesca Fialdini, Barbara D'Urso che inizia a fare ciò per cui è stata ingaggiata, ecco cosa è successo nel corso della quarta puntata Tu quoque, puntata numero quattro. Dopo un mese di messa in onda infatti, la ventesima edizione di Ballando con le Stelle su Rai 1 non ha ancora un eliminato: conclusasi con la vittoria della coppia Barbara D'Urso-Pasquale La Rocca, al termine del quarto appuntamento i concorrenti sono ancora tutti in gara. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ballando con le Stelle, pagelle quarta puntata: la discussione D'Urso-Lucarelli e i piedi di Rosa Chemical

