Ballando con le Stelle pagelle quarta puntata | D’Urso esplode 10 Milly in lacrime 8

Dilei.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quarto appuntamento con Ballando con le Stelle 2025. Una puntata, come sempre, intensa e appassionante con al centro diversi scontri. Filippo Magnini si è lasciato andare ad uno sfogo senza precedenti mentre Barbara D’Urso si è difesa con le unghie e con i denti e ha risposto a tono alle provocazioni della giuria. Non è mancato un momento di commozione: Milly Carlucci ha trattenuto a fatica le lacrime quando ha annunciato la morte della madre di Simone Di Pasquale. Filippo Magnini, senza paura. Voto 8. Filippo Magnini ha alzato la voce a Ballando con le Stelle. Nonostante la buona performance con Alessandra Tripoli, la giuria l’ha invitato a fare di più. 🔗 Leggi su Dilei.it

ballando con le stelle pagelle quarta puntata d8217urso esplode 10 milly in lacrime 8

© Dilei.it - Ballando con le Stelle, pagelle quarta puntata: D’Urso esplode (10), Milly in lacrime (8)

Contenuti che potrebbero interessarti

ballando stelle pagelle quartaBallando con le stelle 2025: le pagelle della quarta puntata dello show di Milly Carlucci - Paolo Belli & Anastasia Kuzmina – Voto: 6 Paolo Belli si cimenta con un tango sulle note di "Adesso tu" di ... Si legge su ilmattino.it

ballando stelle pagelle quartaPagelle Ballando con le stelle: Delogu passionale (10), Bella (5) è ancora un no - È tornato Ballando con le stelle, il dancing show più famoso della tv italiana. Si legge su msn.com

ballando stelle pagelle quartaBallando con le Stelle, pagelle quarta puntata: D’Urso esplode (10), Milly in lacrime (8) - Barbara D’Urso esplode durante la quarta puntata di Ballando con le Stelle dopo le provocazioni di Selvaggia Lucarelli mentre Milly Carlucci si commuove ... Lo riporta dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Pagelle Quarta