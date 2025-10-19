Ballando con le Stelle pagelle quarta puntata | D’Urso esplode 10 Milly in lacrime 8
Quarto appuntamento con Ballando con le Stelle 2025. Una puntata, come sempre, intensa e appassionante con al centro diversi scontri. Filippo Magnini si è lasciato andare ad uno sfogo senza precedenti mentre Barbara D’Urso si è difesa con le unghie e con i denti e ha risposto a tono alle provocazioni della giuria. Non è mancato un momento di commozione: Milly Carlucci ha trattenuto a fatica le lacrime quando ha annunciato la morte della madre di Simone Di Pasquale. Filippo Magnini, senza paura. Voto 8. Filippo Magnini ha alzato la voce a Ballando con le Stelle. Nonostante la buona performance con Alessandra Tripoli, la giuria l’ha invitato a fare di più. 🔗 Leggi su Dilei.it
