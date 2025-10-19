Ballando con le stelle lutto tremendo | Milly Carlucci commossa per Di Pasquale

News tv. – Nella Sala delle Stelle di Ballando con le stelle, la puntata si è tinta di profonda commozione quando Milly Carlucci ha interrotto la gara per rivolgersi direttamente a Simone Di Pasquale. Il pubblico, abituato a momenti di leggerezza e spettacolo, si è trovato improvvisamente immerso in un’atmosfera di rispetto e silenzio. La conduttrice, mantenendo la voce ferma ma visibilmente toccata, ha chiamato accanto a sé il celebre maestro di ballo: “Vieni, rimani con me Simone. Io stasera ti devo moltissimo un grazie enorme per il coraggio e la forza che hai avuto nell’essere qui su questa pista”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Ballando con le stelle”, lutto tremendo: Milly Carlucci commossa per Di Pasquale

