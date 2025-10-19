Ballando con le Stelle | la classifica e la coppia vincitrice del 18 ottobre

361magazine.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ballando con le Stelle, 18 ottobre: emozioni, colpi di scena. Ecco chi ha vinto la nuova puntata. La quarta puntata di  Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 18 ottobre su Rai 1, si è rivelata uno degli appuntamenti più intensi e spettacolari di questa ventesima edizione. Tra coreografie mozzafiato, voti contestati e un ospite d’eccezione come Renato Zero, lo show condotto da Milly Carlucci ha tenuto incollati allo schermo oltre quattro milioni di spettatori, confermando il suo ruolo da protagonista nel sabato sera televisivo italiano. Leggi anche  Grande Fratello, prima punizione. Il comunicato ufficiale, la reazione dei concorrenti A brillare ancora una volta sono state le coppie Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, e Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca, che si confermano in testa, forti di tecnica, chimica e presenza scenica. 🔗 Leggi su 361magazine.com

ballando con le stelle la classifica e la coppia vincitrice del 18 ottobre

© 361magazine.com - Ballando con le Stelle: la classifica e la coppia vincitrice del 18 ottobre

Approfondisci con queste news

ballando stelle classifica coppiaBallando con le stelle 2025, nessun eliminato: la classifica dopo la quarta puntata - Nessuna coppia è stata eliminata nella quarta puntata di Ballando con le Stelle, in onda sabato 18 ottobre. Segnala fanpage.it

ballando stelle classifica coppiaBallando con le Stelle: la classifica e la coppia vincitrice del 18 ottobre - La quarta puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 18 ottobre su Rai 1, si è rivelata uno degli appuntamenti più intensi e spettacolari di questa ventesima edizione. Da 361magazine.com

ballando stelle classifica coppiaFabio Fognini davanti a Filippo Magnini nella classifica di puntata, Francesca Fialdini cede lo scettro - Cos'è successo nella puntata di Ballando con le stelle di ieri, sabato 18 ottobre, le discussioni, la classifica, quale coppia ha vinto la puntata ... Secondo gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Classifica Coppia