Ballando con le Stelle | la classifica e la coppia vincitrice del 18 ottobre
Ballando con le Stelle, 18 ottobre: emozioni, colpi di scena. Ecco chi ha vinto la nuova puntata. La quarta puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 18 ottobre su Rai 1, si è rivelata uno degli appuntamenti più intensi e spettacolari di questa ventesima edizione. Tra coreografie mozzafiato, voti contestati e un ospite d’eccezione come Renato Zero, lo show condotto da Milly Carlucci ha tenuto incollati allo schermo oltre quattro milioni di spettatori, confermando il suo ruolo da protagonista nel sabato sera televisivo italiano. Leggi anche Grande Fratello, prima punizione. Il comunicato ufficiale, la reazione dei concorrenti A brillare ancora una volta sono state le coppie Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, e Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca, che si confermano in testa, forti di tecnica, chimica e presenza scenica. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Approfondisci con queste news
"Un applauso per Simone Di Pasquale, pochi giorni fa ha perso la mamma" A "Ballando con le stelle" Milly Carlucci ringrazia il ballerino per la sua enorme professionalità, nonostante il durissimo momento che sta attraversando. - facebook.com Vai su Facebook
“Ballando con le stelle”, in onda dalle 22.52, subito dopo la vittoria degli Azzurri, ha segnato il 24,1% di share e 2 milioni 90 mila telespettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Ballando con le stelle 2025, nessun eliminato: la classifica dopo la quarta puntata - Nessuna coppia è stata eliminata nella quarta puntata di Ballando con le Stelle, in onda sabato 18 ottobre. Segnala fanpage.it
Ballando con le Stelle: la classifica e la coppia vincitrice del 18 ottobre - La quarta puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 18 ottobre su Rai 1, si è rivelata uno degli appuntamenti più intensi e spettacolari di questa ventesima edizione. Da 361magazine.com
Fabio Fognini davanti a Filippo Magnini nella classifica di puntata, Francesca Fialdini cede lo scettro - Cos'è successo nella puntata di Ballando con le stelle di ieri, sabato 18 ottobre, le discussioni, la classifica, quale coppia ha vinto la puntata ... Secondo gazzetta.it