Ballando con le Stelle ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
Sabato 27 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle. Nel 2025 la conduttrice Milly Carlucci è tornata ad accogliere sulla pista ballo più famosa della TV grandi nomi dello spettacolo e nuovi volti, pronti a mettersi in gioco tra coreografie e votazioni. Un cast variegato che per questa ventesima edizione vede, tra gli altri, la partecipazione di Barbara D’Urso, Fabio Fognini, Nancy Brilli, Filippo Magnini e Martina Colombari. Immancabile anche la giuria, interamente confermata e composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Tutto.tv
Ballando con le stelle. . Sfida per veri fan: sapevate che Renato Zero è stato giudice di balando con le Stelle? #BallandoConLeStelle #RenatoZero - facebook.com Vai su Facebook
“Ballando con le stelle”, in onda dalle 22.52, subito dopo la vittoria degli Azzurri, ha segnato il 24,1% di share e 2 milioni 90 mila telespettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Paolo Belli asfaltato da Mariotto a Ballando: “Mi fai addormentare”/ Lui replica: “Non siamo al circo…” - Paolo Belli delude Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle: "Che noia! Come scrive ilsussidiario.net
Barbara D’Urso esplode a Ballando con Selvaggia: “Due anni ferma ingiustamente, tu non puoi sapere cosa ho passato” - Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli si scontrano a Ballando con le stelle. Riporta fanpage.it
Ballando, scontro Brilli-Lucarelli: "Ti darei un cazzotto, torna nella giungla". Le offese dopo la puntata - Durante la puntata di Ballando con le Stelle andata in onda ieri, 4 ottobre, a un certo punto tra la concorrente Nancy Brilli e la giudice Selvaggia Lucarelli si è acceso uno scontro in diretta. Lo riporta today.it