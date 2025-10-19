Ballando con le stelle duro scontro tra Selvaggia Lucarelli e Barbara d' Urso

Durante la puntata di Ballando con le Stelle del 18 ottobre, è esplosa una scintilla tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso. Dopo l’esibizione della conduttrice, la Lucarelli ha aperto il confronto con un commento pungente: "C’erano aspettative enormi su di te. Di una Barbara D’Urso donna di televisione che fa show". D’Urso ha replicato con decisione: "Io posso fare intrattenimento se è il mio show, questo non è il mio show e io faccio la concorrente", guadagnandosi gli applausi del pubblico. La Lucarelli, però, ha insistito: "Tu ti stai nascondendo dietro meravigliose coreografie. C’è un problema a livello di show. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ballando con le stelle, duro scontro tra Selvaggia Lucarelli e Barbara d'Urso

