Ballando con le stelle Barbara D’Urso trionfa e litiga con Selvaggia Lucarelli

È stata la serata di Barbara D’Urso, e in tutti i sensi. La quarta puntata di Ballando con le stelle si è chiusa con la vittoria della coppia formata da Barbara e Pasquale La Rocca, ma anche con il momento più atteso dell’intera edizione: il confronto infuocato con Selvaggia Lucarelli, che ha trasformato lo studio di Rai1 in un’arena da prima serata. “Due anni ferma ingiustamente. tu non puoi sapere cosa ho passato”, ha detto la D’Urso con la voce incrinata e lo sguardo dritto nella giurata più temuta. Un attimo di gelo, poi applausi e telecamere che si stringono sui volti tesi delle due protagoniste. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

