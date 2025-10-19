Ballando con le stelle Barbara D’Urso trionfa e litiga con Selvaggia Lucarelli
È stata la serata di Barbara D’Urso, e in tutti i sensi. La quarta puntata di Ballando con le stelle si è chiusa con la vittoria della coppia formata da Barbara e Pasquale La Rocca, ma anche con il momento più atteso dell’intera edizione: il confronto infuocato con Selvaggia Lucarelli, che ha trasformato lo studio di Rai1 in un’arena da prima serata. “Due anni ferma ingiustamente. tu non puoi sapere cosa ho passato”, ha detto la D’Urso con la voce incrinata e lo sguardo dritto nella giurata più temuta. Un attimo di gelo, poi applausi e telecamere che si stringono sui volti tesi delle due protagoniste. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Ballando con le stelle. . Sfida per veri fan: sapevate che Renato Zero è stato giudice di balando con le Stelle? #BallandoConLeStelle #RenatoZero - facebook.com Vai su Facebook
#Quote #Scommesse #Scommesseonline Scommesse Ballando con le Stelle 2025: Francesca Fialdini ribalta la pista e sorpassa Barbara D’Urso nella gara per la finalissima, il pronostico degli esperti Sisal http://dlvr.it/TNkSTw - X Vai su X
Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso vince la quarta puntata - Ballerino per una notte Renato Zero che si è cimentato in una coreografia con tutti gli insegnanti del talent di Rai 1. Come scrive msn.com
Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca star a Ballando con le stelle 2025/ Svolta in pista: proposta della giuria - Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, sta nascendo davvero un flirt a Ballando con le stelle 2025? Lo riporta ilsussidiario.net
Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli vs Barbara D'Urso: "Vogliamo lo show". La risposta di fuoco - Un omaggio a Napoli è la performance pensata da Pasquale La Rocca per la quarta esibizione di Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle, che viene accolta con grandi applausi dell'auditorium del Foro ... Riporta today.it