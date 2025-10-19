Ballando con le Stelle | Barbara D’Urso si infuria con Selvaggia Lucarelli | Ero ferma ingiustamente

La quarta puntata di Ballando con le Stelle ha regalato il momento più atteso: un acceso confronto tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli, interrotto sul più bello da Milly Carlucci per la pubblicità. La quarta puntata di Ballando con le Stelle ha regalato al pubblico ciò che aspettava fin dall'inizio: il tanto annunciato scontro tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso. Un confronto acceso e intenso, interrotto sul più bello da un lancio pubblicitario che, come ha ironizzato la stessa D'Urso al ritorno in studio 'ha smosciato tutto'. Barbara D'Urso infiamma lo studio con il suo quickstep Il momento clou della serata è arrivato dopo il quickstep dell'ex conduttrice di Pomeriggio 5 e Pasquale La Rocca. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ballando con le Stelle: Barbara D’Urso si infuria con Selvaggia Lucarelli: “Ero ferma ingiustamente”

