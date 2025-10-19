Ballando con le stelle Barbara D’Urso esplode contro Selvaggia | Non capisci

News tv. “Ballando con le stelle”, polemica boom! Barbara esplode contro Selvaggia: “Non capisci” – La quarta puntata di Ballando con le stelle ha segnato un momento di forte tensione tra due protagoniste della televisione italiana. Barbara D’Urso, reduce da un’esibizione di quickstep sulle note di Maria Marì insieme a Pasquale La Rocca, ha ricevuto una standing ovation dal pubblico presente in studio, ma la giuria ha espresso pareri contrastanti. Il clima si è fatto subito teso, trasformando quello che doveva essere un semplice momento di spettacolo in un confronto acceso tra la conduttrice e la giurata Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Ballando con le stelle”, Barbara D’Urso esplode contro Selvaggia: “Non capisci”

