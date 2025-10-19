Ballando con le stelle Barbara D’Urso esplode contro Selvaggia Lucarelli | Ero ferma ingiustamente
Lo scontro era nell’aria da settimane, e sabato sera è finalmente esploso. Alla quarta puntata di Ballando con le stelle, la tensione tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli è arrivata al culmine dopo l’esibizione della conduttrice in un quickstep sulle note di Maria Marì, in coppia con Pasquale La Rocca. Il pubblico in studio si è alzato in piedi, ma la giuria si è spaccata. E da quel momento, lo show ha cambiato tono: da gara di ballo a duello televisivo in piena regola. Dalla standing ovation alla miccia accesa. Mentre Rossella Erra applaudiva entusiasta, Alberto Matano ha frenato gli entusiasmi: “Tu sei un grande concorrente di Ballando che mi lascia perplesso, però”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
