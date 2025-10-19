Ballando con le Stelle 2025 | vincitori classifica e momenti clou della quarta puntata
ABBONATI A DAYITALIANEWS Una serata ricca di sorprese e colpi di scena. La quarta puntata della ventesima edizione di “Ballando con le Stelle”, condotta come sempre da Milly Carlucci su Rai Uno, ha regalato emozioni, risate e anche qualche momento di imbarazzo. Tra i momenti più discussi della serata, spicca senza dubbio l’esibizione di Rosa Chemical con Erica Martinelli. Prima ancora di scendere in pista, la loro clip introduttiva ha fatto discutere: il cantante ha raccontato con ironia la sua passione per i piedi, inclusi quelli della sua insegnante di ballo. A commentare l’episodio, Fabio Canino, che ha sottolineato con stupore: “ Non avrei mai pensato su Rai Uno di sentir parlare di feticismo e di ascoltare Marilyn Manson ”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
