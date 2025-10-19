Ballando con le Stelle 2025 quarta puntata | D’Urso–La Rocca in vetta Tutti i voti tesoretto e classifica completa

La quarta puntata di Ballando con le Stelle 2025 si chiude senza eliminazioni, ma con una gerarchia chiara: Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca dominano la serata e ottengono un bonus di 10 punti per la prossima settimana. Non sono mancati contrasti in pista e in giuria, con le prime scintille tra l’ex conduttrice Mediaset e Selvaggia Lucarelli. Indice. Ballando con le Stelle 2025 quarta puntata – I momenti chiave della serata. Tesoretto e bonusmalus. Tutti i voti e il totale (con tesoretto) della quarta puntata di Ballando Con Le Stelle 2025. Ballando Con Le Stelle 2025 – Classifica della quarta puntata. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ballando con le Stelle 2025, quarta puntata: D’Urso–La Rocca in vetta. Tutti i voti, tesoretto e classifica completa

