Ballando con le stelle 2025 nessun eliminato | la classifica dopo la quarta puntata

Nessuna coppia è stata eliminata nella quarta puntata di Ballando con le Stelle, in onda sabato 18 ottobre. Renato Zero ballerino per una notte. La coppia vincitrice è Barbara D'Urso- Pasquale La Rocca. Riceveranno un bonus di 10 punti la prossima settimana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

“ , ” Lo spettacolo è assicurato con #BallandoConLeStelle su #RaiPlay https://bit.ly/Renato-Zero-BallerinoPerUnaNotte - facebook.com Vai su Facebook

#Quote #Scommesse #Scommesseonline Scommesse Ballando con le Stelle 2025: Francesca Fialdini ribalta la pista e sorpassa Barbara D’Urso nella gara per la finalissima, il pronostico degli esperti Sisal http://dlvr.it/TNkSTw - X Vai su X

Ballando con le stelle 2025, nessun eliminato: la classifica dopo la quarta puntata - Nessuna coppia è stata eliminata nella quarta puntata di Ballando con le Stelle, in onda sabato 18 ottobre. Lo riporta fanpage.it

Ballando con le stelle puntata 18 ottobre: Barbara D’Urso trionfa - Riepilogo puntata Ballando con le stelle 18 ottobre 2025: Barbara D'Urso vince, scontro con Selvaggia Lucarelli, Renato Zero ospite. lifestyleblog.it scrive

Ballando con le stelle, le pagelle: escalation Fabio Fognini (8.5), Barbara D'Urso vince (9), Rosa Chemical feticista (8), Signora Coriandoli sempre peggio (5) - L'asticella si è alzata per tutti i concorrenti e in pista si sono visti progressi incredibili. Lo riporta leggo.it