Ballando con le stelle 2025 la serata di Barbara D' Urso e l' amore per i piedi di Rosa Chemical

Fabio Fognini davanti a Filippo Magnini nella classifica di puntata, Francesca Fialdini cede lo scettro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ballando con le stelle 2025, la serata di Barbara D'Urso e l'amore per i piedi di Rosa Chemical

"Un applauso per Simone Di Pasquale, pochi giorni fa ha perso la mamma" A "Ballando con le stelle" Milly Carlucci ringrazia il ballerino per la sua enorme professionalità, nonostante il durissimo momento che sta attraversando. - facebook.com Vai su Facebook

“Ballando con le stelle”, in onda dalle 22.52, subito dopo la vittoria degli Azzurri, ha segnato il 24,1% di share e 2 milioni 90 mila telespettatori. #AscoltiTv - X Vai su X

Ballando con le Stelle 2025, chi sono i vincitori e gli eliminati della quarta puntata del 18 ottobre? La classifica delle coppie - Torna Ballando con le Stelle 2025, ecco chi sono i vincitori e gli eliminati della quarta puntata del 18 ottobre. Riporta superguidatv.it

Ballando con le stelle puntata 18 ottobre: Barbara D’Urso trionfa - Riepilogo puntata Ballando con le stelle 18 ottobre 2025: Barbara D'Urso vince, scontro con Selvaggia Lucarelli, Renato Zero ospite. Si legge su lifestyleblog.it

Ballando con le Stelle: Barbara D’Urso trionfa nella quarta puntata, ospite speciale Renato Zero - La quarta puntata di Ballando con le Stelle 2025 si è conclusa con la vittoria di Barbara D’Urso, protagonista assoluta della serata su Rai 1. Riporta msn.com