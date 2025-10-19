Ballando con le stelle 2025 la classifica della quarta puntata | il pubblico premia Barbara D' Urso

La quarta puntata ha regalato finalmente qualche brivido in classifica a Ballando con le stelle, con Francesca Fialdini scesa in terza posizione e Andrea Delogu a un passo dalla vittoria Francesca Fialdini non ce l'ha fatta per la quarta volta di seguito. Anzi ieri sera, nella puntata n° 4 di Ballando con le stelle, la classifica ha regalato ben due sorprese, perchè, grazie al tesoretto di Alberto Matano e Rosella Erra, in coppia con Giovanni Pernice, la conduttrice di Rai 1 è scivolata addirittura al terzo posto. Ballando con le stelle: chi ha vinto la puntata del 18 ottobre 2025 Una scatenata Barbara D'Urso ha vinto la quarta puntata del dance show in coppia con Pasquale La Rocca, esibendosi in un quick sulle note di "Ohi Marie". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ballando con le stelle 2025, la classifica della quarta puntata: il pubblico premia Barbara D'Urso

