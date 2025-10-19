Ballando con le Stelle 2025 chi sono i vincitori e gli eliminati della quarta puntata del 18 ottobre? La classifica delle coppie
Cala il sipario sulla quarta puntata di Ballando con le Stelle 2025, il dance show del sabato sera condotto da Milly Carlucci in prima serata. Scopriamo insieme cosa è successo e chi sono gli eliminati e i vincitori della quarta puntata di questa nuova edizione. Ballando con le Stelle 2025: il racconto della quarta puntata. La quarta puntata di Ballando con le Stelle 2025, si apre con un paso doble sono Marcella Bella e Chiquito. Matano alla cantante dice: “hai creato un po’ di pepe a Ballando, stai dando tutta te stessa mettendoti in gioco a 360°“. In nome di un vecchio video, Canino chiede invece alla concorrente se ci sia dell’attrito con Barbara D’Urso. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
