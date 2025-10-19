Ballando con le Stelle 18 ottobre eliminati e chi ha vinto | scontro Selvaggia Lucarelli-Barbara D’Urso

Roma, 18 ottobre 2025 – Barbara D’Urso contro Selvaggia Lucarelli. Anzi viceversa. Sono servite quattro puntate, ma alla fine a Ballando con le Stelle è andato in onda lo scontro che si attendeva da quando mesi fa era stato annunciato il cast dell’ edizione dei 20 anni del talent show di ballo condotto ogni sabato in Prima serata su Raiuno da Milly Carlucci. Il Ballerino per una Notte è stato Renato Zero. Scontro fra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso. La polemica di Beppe Convertini. Chi ha vinto la quarta puntata di Ballando con le Stelle. Eliminati. Ballando con le Stelle e X Factor, mettiamo una tassa sulle standing ovation Scontro fra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ballando con le Stelle 18 ottobre, eliminati e chi ha vinto: scontro Selvaggia Lucarelli-Barbara D’Urso

