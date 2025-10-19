BALLANDO | BARBARA D’URSO VINCE E SCONFIGGE SELVAGGIA LUCARELLI PUBBLICO IN DELIRIO

Bubinoblog | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scintille a Ballando con le Stelle tra Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso che ha vinto la puntata, superando Francesca Fialdini. Nella puntata di sabato 18 ottobre la d’Urso – durante la clip delle prove settimanali – ha parlato anche di un capitolo doloroso della sua vita: quando andò via da casa, all’età di 18 anni. Fu un momento delicato, non preso bene dal papà che le disse parole mai dimenticate (nonostante il lieto fine): “Se lo fai, per me sei morta”. Dopo la performance, la Lucarelli l’ha incalzata con un commento che ha provocato una reazione emotiva: “C’erano aspettative enormi su di te. 🔗 Leggi su Bubinoblog

ballando barbara d8217urso vince e sconfigge selvaggia lucarelli pubblico in delirio

© Bubinoblog - BALLANDO: BARBARA D’URSO VINCE E SCONFIGGE SELVAGGIA LUCARELLI, PUBBLICO IN DELIRIO

Altri contenuti sullo stesso argomento

ballando barbara d8217urso vinceBallando con le Stelle, Barbara D'Urso vince la quarta puntata - Ballerino per una notte Renato Zero che si è cimentato in una coreografia con tutti gli insegnanti del talent di Rai 1. Lo riporta msn.com

ballando barbara d8217urso vinceBallando con le Stelle, una scatenata Barbara D'Urso vince la quarta puntata - La conduttrice si era aggiudicata anche la scorsa puntata a pari merito con un'altra coppia, quella formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice ... Riporta msn.com

ballando barbara d8217urso vinceBallando con le Stelle 2025, quarta puntata: Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca in cima alla classifica - Ballando con le Stelle 2025, quarta puntata di sabato 18 ottobre: esibizioni, voti e classifica. Riporta davidemaggio.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Barbara D8217urso Vince