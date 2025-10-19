BALLANDO | BARBARA D’URSO VINCE E SCONFIGGE SELVAGGIA LUCARELLI PUBBLICO IN DELIRIO

Scintille a Ballando con le Stelle tra Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso che ha vinto la puntata, superando Francesca Fialdini. Nella puntata di sabato 18 ottobre la d’Urso – durante la clip delle prove settimanali – ha parlato anche di un capitolo doloroso della sua vita: quando andò via da casa, all’età di 18 anni. Fu un momento delicato, non preso bene dal papà che le disse parole mai dimenticate (nonostante il lieto fine): “Se lo fai, per me sei morta”. Dopo la performance, la Lucarelli l’ha incalzata con un commento che ha provocato una reazione emotiva: “C’erano aspettative enormi su di te. 🔗 Leggi su Bubinoblog

