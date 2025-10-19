BALLANDO | BARBARA D’URSO VINCE E SCONFIGGE SELVAGGIA LUCARELLI PUBBLICO IN DELIRIO
Scintille a Ballando con le Stelle tra Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso che ha vinto la puntata, superando Francesca Fialdini. Nella puntata di sabato 18 ottobre la d’Urso – durante la clip delle prove settimanali – ha parlato anche di un capitolo doloroso della sua vita: quando andò via da casa, all’età di 18 anni. Fu un momento delicato, non preso bene dal papà che le disse parole mai dimenticate (nonostante il lieto fine): “Se lo fai, per me sei morta”. Dopo la performance, la Lucarelli l’ha incalzata con un commento che ha provocato una reazione emotiva: “C’erano aspettative enormi su di te. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sostieni la tua coppia preferita #BarbaraDUrso e #PasqualeLaRocca con un cuore o con un like #BallandoConLeStelle - facebook.com Vai su Facebook
Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca sensuali a Ballando, Rossella Erra sgancia il gossip: "Tra loro c'è intesa" - X Vai su X
Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso vince la quarta puntata - Ballerino per una notte Renato Zero che si è cimentato in una coreografia con tutti gli insegnanti del talent di Rai 1. Lo riporta msn.com
Ballando con le Stelle, una scatenata Barbara D'Urso vince la quarta puntata - La conduttrice si era aggiudicata anche la scorsa puntata a pari merito con un'altra coppia, quella formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice ... Riporta msn.com
Ballando con le Stelle 2025, quarta puntata: Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca in cima alla classifica - Ballando con le Stelle 2025, quarta puntata di sabato 18 ottobre: esibizioni, voti e classifica. Riporta davidemaggio.it