Bagnaia che scivolone! Bezzecchi rimonta Marquez a due giri dalla fine | gli highlights

Fernandez, pilota spagnolo del team Trackhouse, centra il suo primo successo nella MotoGp nel Gran premio di Australia, precedendo sul traguardo Di Giannantonio e Bezzecchi, autore di una rimonta nonostante due penalità di long lap. In quarta posizione chiude Alex Marquez. Bagnaia è scivolato mentre si trovava in dodicesima piazza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bagnaia, che scivolone! Bezzecchi rimonta Marquez a due giri dalla fine: gli highlights

Scopri altri approfondimenti

"In Australia voglio tornare a provare le sensazioni avute a Motegi. Arrivo da un weekend complicato di cui ancora dobbiamo comprendere la ragione. Qui sono sempre stato veloce". (Francesco Bagnaia - fonte GpOne) #MotoGP #ducati #forzaducati - facebook.com Vai su Facebook

MotoGP, Sprint Race Indonesia: vince Bezzecchi su Aldeguer. 7° Marc Marquez, 14° Bagnaia - Il pilota Aprilia, scattato alla pole, è stato costretto a rimontare dopo una brutta partenza: rimonta completata all'ultimo giro su Aldeguer, 2°. sport.sky.it scrive

MotoGp: Bezzecchi show, vince in rimonta la Sprint - "Io non mi sono arreso e ci ho messo tutto quello che avevo nell'ultimo giro per prendermi questa vittoria": Marco Bezzecchi compie un vero e proprio capolavoro nella sprint race del gran premio di ... Come scrive ansa.it

MotoGp: Aldeguer vince in Indonesia, Bezzecchi e Bagnaia ko, frattura per Marc Marquez - Colpi di scena e incidenti a Mandalika, dove si è corso il Gran Premio di Indonesia della MotoGp, 18ª gara della stagione. Segnala corrieredellosport.it