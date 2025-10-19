Back to Life Allevi torna in sala | la vulnerabilità si fa forza
Nel cuore della Festa del Cinema di Roma, la storia di Giovanni Allevi diventa immagine, suono e condivisione. Durante la proiezione di “Allevi – Back to Life”, la voce di Marika Montanaro di GSK offre una chiave di lettura preziosa: la fragilità che si trasforma in energia, con lo sguardo rivolto a un domani costruito . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Approfondisci con queste news
la Repubblica. . Il ritorno alla vita e soprattutto alla musica di Giovanni Allevi. In anteprima assoluta alla Festa del Cinema di Roma, Allevi – Back to Life, il docufilm diretto da Simone Valentini e scritto insieme a Giovanni Allevi e Giovanni Amico. Un racconto int Vai su Facebook
Alla Festa del Cinema di Roma 2025 Giovanni Allevi presenta Back to Life, il film che racconta il suo ritorno alla vita e alla musica dopo la diagnosi di mieloma multiplo - X Vai su X
Allevi Back to Life, la recensione del documentario su Giovanni Allevi presentato alla Festa di Roma - Allevi Back to Life recensione documentario su Giovanni Allevi pianista compositore a Festa di Roma quando esce uscita ... Segnala comingsoon.it
Allevi – Back to Life (2025). La luce nell’oscurità - Giovanni Allevi racconta la sua lotta contro la malattia e il ritorno alla musica. Come scrive locchiodelcineasta.com
Festa del Cinema di Roma, Giovanni Allevi: "Mia sorella Stella, il gigante della mia vita" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Festa del Cinema di Roma, Giovanni Allevi: 'Mia sorella Stella, il gigante della mia vita' ... tg24.sky.it scrive