Azienda bufalina dei parenti di Zagaria countdown per la sentenza
Si sono concluse le discussioni dei legali nel processo per interposizione fittizia aggravata di una azienda bufalina di Brezza, frazione di Grazzanise, intestata alla mamma di Zagaria, Raffaella Fontana, e gestita dalla famiglia Zagaria. Dinanzi alla prima sezione del tribunale di Santa Maria. 🔗 Leggi su Casertanews.it
