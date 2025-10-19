Avvenire sceglie i trans non la vita

Laverita.info | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il quotidiano dei vescovi celebra il Giubileo di «omoaffettivi e Lgbt». Neanche una riga per le ostetriche che si ribellano alla proposta di Crisanti di far praticare loro gli aborti. 🔗 Leggi su Laverita.info

