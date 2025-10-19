Avis comunale in festa Premiati 403 donatori | Campioni di altruismo
Una festa di fedeltà e di solidarietà molto preziosa è quella che Avis Modena ha dedicato ai suoi donatori ieri all’Arena Spazio Culturale di via Tassoni premiando quelli che fra di loro si sono distinti per continuità associativa e numero di donazioni effettuate. La Festa dell’Oro 2025 ha assegnato un totale di 403 benemerenze divise in 200 distintivi in oro per 50 donazioni o 20 anni di iscrizione e almeno 40 donazioni; 144 distintivi in oro e rubino per 75 donazioni o per 30 anni di iscrizione e almeno 60 donazioni; 49 distintivi in oro e smeraldo per 100 donazioni o per 40 anni di iscrizione associativa e almeno 80 donazioni; 10 distintivi in oro e diamante per 120 donazioni o per cessazione per limiti di età dopo le 100 donazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
