Aveva ottenuto casa ma non poteva viverci il Tribunale ordina al Comune di rendere accessibile l’alloggio di un cittadino disabile

Messinatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiude con una condanna al Comune di Messina la lunga battaglia legale del signor Galeano, cittadino invalido al 100%, costretto su sedia a rotelle e affetto da gravi patologie perché senza gli arti inferiori. All'’uomo era stato assegnato dal Comune un alloggio di edilizia residenziale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

