Aveva ottenuto casa ma non poteva viverci il Tribunale ordina al Comune di rendere accessibile l’alloggio di un cittadino disabile
Si chiude con una condanna al Comune di Messina la lunga battaglia legale del signor Galeano, cittadino invalido al 100%, costretto su sedia a rotelle e affetto da gravi patologie perché senza gli arti inferiori. All'’uomo era stato assegnato dal Comune un alloggio di edilizia residenziale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
