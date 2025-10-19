Avete preferito chi conta i milioni a chi ha fame | la lettera della moglie di Donati alla Sampdoria dopo l’esonero

“Il karma esiste, raccoglierete quel che state seminando”. Si conclude così la lettera pubblica della moglie di Massimo Donati, ex allenatore della Sampdoria. L’esonero è stato ufficializzato dalla società nella giornata di ieri, sabato 18 ottobre. Il tecnico friulano è stato protagonista di un avvio di campionato disastroso, con ben cinque sconfitte in otto gare e una sola vittoria. E la disfatta a Chiavari nel derby contro l’Entella è stata la proverbiale “ultima goccia” per la società blucerchiata. “Complimenti. Avete avuto il coraggio di esonerare una persona che non ha mai avuto la possibilità di dimostrare il suo valore – scrive Luana Di Bella, moglie di Donati – Non gli avete mai permesso di mettere in atto i suoi schemi fin dall’inizio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

